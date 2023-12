Luton-Kapitän auf dem Feld kollabiert – Spiel gegen Bournemouth abgebrochen

Schockmoment in der Premier League am Samstagnachmittag: Im Spiel zwischen Auftsteiger Luton Town und dem AFC Bournemouth ist Lutons Kapitän Tom Lockyer in der 59. Minute beim Stand von 1:1 auf dem Spielfeld zusammengebrochen.

Ohne Fremdeinwirkung ging der Waliser kurz hinter der Mittellinie zu Boden und blieb reglos liegen. Die Spieler eilten sofort herbei und winkten hektisch das medizinische Personal herbei, das sich sofort um Lockyer kümmerte.

Das Spiel wurde daraufhin von Schiedsrichter Simon Hooper zunächst unterbrochen, ehe der Unparteiische 25 Minuten später nach Rücksprache mit den Teams das Spiel für beendete erklärte.

Leichte Entwarnung

Bei Lockyer gab es in der Folge zumindest eine erste, leichte Entwarnung. Nach Aussagen eines Luton-Teamarztes war der Spieler „wach und ansprechbar“. Der Spieler befindet sich nun im Krankenhaus zur weiteren Behandlung.

Ähnlicher Vorfall im Mai

Bei Lockyer ist es nicht der erste Vorfall dieser Art. Im Playoff-Spiel um den Aufstieg im vergangenen Mai war der 29-Jährige ebenfalls auf dem Feld kollabiert. Danach hatte sich Lockyer einer Herzoperation unterzogen. Nach der Operation war Lockyer von den Ärzten für spielfähig befunden worden.

Bild: Imago