Mainz 05 stellt El Ghazi frei

Es hatte sich über den Tag angedeutet – nun ist es offiziell. Mainz 05 hat Stürmer Anwar El Ghazi nach dessen mittlerweile gelöschten Pro-Hamas-Post mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt.

Übereinstimmenden Medienberichten von Bild und Allgemeiner Zeitungzufolge war der 28-Jährige am Dienstag nicht beim Mannschaftstraining dabei. El Ghazi befand sich stattdessen in Gesprächen mit den 05-Verantwortlichen, wie der Klub via Allgemeiner Zeitung verlauten ließ. Im Anschluss daran sollte El Ghazi individuell trainieren.

El Ghazi hatte zuletzt einen Beitrag geteilt, in dem es unter anderem hieß: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein.“ Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte. Damit wird Israel gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen.

Der Post wurde später wieder gelöscht. Zuerst hatte die Bild über den Fall berichtet. Terroristen der Hamas hatten vor gut einer Woche im Auftrag der Hamas einen verheerenden Angriff auf israelische Zivilisten durchgeführt.

Mainz 05 zeigt mit Freistellung klare Kante

Am Dienstagabend gab Mainz 05 die Freistellung El Ghazis via Klubmitteilung offiziell bekannt. „Die Freistellung ist eine Reaktion auf einen mittlerweile gelöschten Social-Media-Post des 28-Jährigen von Sonntagabend. In diesem hatte El Ghazi in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war. Der Freistellung voran ging ein ausführliches Gespräch zwischen Vorstand und Spieler“, heißt es in dem Schreiben.

Der Klub respektiere, „dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden, komplexen Nahost-Konflikt gibt. Der Verein distanziert sich jedoch deutlich von den Inhalten des Posts, da dieser nicht mit den Werten unseres Klubs einhergeht.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago