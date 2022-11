Mourinho sauer auf Spieler: „Hat Mannschaft verraten“

via

via Sky Sport Austria

Startrainer José Mourinho hat sich ungewöhnlich deutlich gegen einen seiner Spieler bei der AS Roma gewandt. Nach dem 1:1 in Italiens Fußball-Liga Serie A am Mittwochabend bei Sassuolo Calcio sagte der Portugiese: „Die Mannschaft wurde von einem Spieler verraten.“ Wen er damit meinte, präzisierte der Coach nicht. Der Betroffene solle sich aber im Jänner einen neuen Verein suchen. Die Medien spekulierten, dass es sich um den niederländischen Verteidiger Rick Karsdorp handle.

Die Roma, Gegner von RB Salzburg in der Europa-League-Zwischenrunde im Februar, hatte am Sonntagabend das Stadtderby gegen Lazio mit 0:1 verloren. Durch den erneuten Punktverlust bei Sassuolo verpasste der Hauptstadtverein den Sprung auf einen Champions-League-Tabellenplatz.

