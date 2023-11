Nationenwechsel? Entscheidung bei Tabakovic gefallen

Haris Tabakovic wird künftig für die bosnische Nationalmannschaft auflaufen. Der 29-jährige Angreifer wurde von Nationaltrainer Savo Milosevic für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und die Slowakei nominiert.

Der ehemalige Stürmer von Austria Wien wurde in der Schweiz geboren und spielte von der U18 bis zur U21 insgesamt 25 Mal für Nachwuchsteams der Eidgenossen. Beim deutschen Zweitligisten Hertha BSC spielte sich Tabakovic zuletzt mit zwölf Toren in ebenso vielen Saisoneinsätzen in die Auslage.

Selektor Savo Milošević odabrao je 28 igrača na koje će računati u susretima kvalifikacija za EURO 2024 koje će naša reprezentacija odigrati sa Luksemburgom i Slovačkom 16. i 19. novembra.https://t.co/5GHz28FMK6 pic.twitter.com/qqg5Wuf735 — NFS BIH (@NFSBiH) November 2, 2023

Bild: Imago