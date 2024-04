Die Basketball-Superstars LeBron James und Stephen Curry zittern in den Playins der NBA um die Meisterrunde – und könnten sogar noch aufeinandertreffen. James und die Lakers spielen als Achter der Western Conference in der Nacht zum Mittwoch (01.30 Uhr) beim Siebten New Orleans Pelicans um ihr Playoff-Ticket.

Der Sieger des Duells bekommt es in der ersten Runde ab dem kommenden Wochenende mit Meister Denver Nuggets um Nikola Jokic zu tun.

Der Verlierer des ersten Playins im Westen erhält eine zweite Chance. So könnte es zum Duell James gegen Curry kommen, falls dessen Golden State Warriors bei den Sacramento Kings (04.00 Uhr) gewinnen sollten. Der Verlierer des Duells Kings (Neunter) gegen Warriors (Zehnter) ist direkt raus. Das letzte Play-in-Spiel im Westen steht am Freitag (Ortszeit) an, der Gewinner spielt zum Auftakt der Play-offs gegen Oklahoma City Thunder.

Playins um Spiele gegen Knicks und Celtics

Im Osten wird der Playoff-Gegner von den New York Knicks gesucht. Um diesen Platz kämpfen die Philadelphia 76ers um Joel Embiid und Miami Heat in der Nacht zum Donnerstag (01.00 Uhr). Das unterlegene Team ringt ebenfalls am Freitag (Ortszeit) mit dem Sieger aus der zweiten Play-in-Partie (Chicago Bulls gegen den Atlanta Hawks/03.30 Uhr Donnerstagnacht) um den letzten Playoff-Rang. Gegner wären dort die Boston Celtics.

(SID) / Bild: Imago