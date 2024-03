Österreichischer Schiedsrichter pfeift Testspiel im Wembley-Stadion

Während in der ADMIRAL Bundesliga und den weiteren Topligen Europas der Ball erst wieder am Osterwochenende rollt, sind aktuell mehrere österreichische Schiedsrichter auf internationaler Ebene im Einsatz. Eine besondere Aufgabe im Wembley-Stadion steht für Sebastian Gishamer bevor.

Der 35-Jährige wird am Dienstag (26. März) in London ein Testspiel zwischen England und Belgien leiten. Roland Brandner und Santino Schreiner assistieren Gishamer an den Seitenlinien, Harald Lechner ist als Vierter Offizieller im Einsatz. Manuel Schüttengruber und Walter Altmann übernehmen die Rollen als VAR und AVAR.

Das letzte Spiel zwischen den „Three Lions“ und Belgien fand im November 2020 in der Nations League statt. Damals setzten sich die Belgier vor heimischer Kulisse mit 2:0 durch.

(Red.)

Bild: GEPA