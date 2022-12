Österreichs Hockey-Damen verlieren EM-Auftaktspiel gegen die Niederlande klar

via

Österreichs Hockey-Nationalteam der Frauen ist mit einem 0:7 (0:3) in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet. Die effektiven Niederländerinnen wurden am Mittwoch ihrer Favoritenrolle gerecht, für die Auswahl von Trainerin Corinna Zerbs war nichts zu holen.

“Es war zu erwarten, dass die Niederlande sehr , sehr stark sind. Wir haben gut angefangen, haben dann so ein bisschen inkonsequent verteidigt. Und das bestrafen sie mit ihrer Erfahrung dann natürlich. Ich habe ja vor dem Turnier schon gesagt, dass Holland und Deutschland die Top-Favoriten sind. Dennoch wird bereits heute Abend gegen Deutschland ein ganz anderes Spiel und auch das Spiel morgen wird ganz anders. Jetzt heißt es natürlich Fokus, diese Fehler abstellen, da nochmal bisschen konsequenter verteidigen und heute Abend die Deutschen ärgern”, zeigt sich Trainerin Corinna Zerbs trotz der hohen Niederlage kämpferisch.

Heute Abend um 19:30 Uhr wartet mit Gastgeber Deutschland bereits der nächste Hochkaräter auf die “Red Foxes”. Weitere Gruppengegner sind Tschechien, die Ukraine und die Türkei.

