ÖSV-Biathleten bei Bö-Sprintsieg nicht im Spitzenfeld

Österreichs Biathleten sind am Freitag bei einem dominanten Sprintsieg von Johannes Thingnes Bö in Kanada nicht im Spitzenfeld gelandet.

Simon Eder belegte als bester ÖSV-Athlet in Canmore Rang 28. Weltcup-Leader Bö setzte sich ohne Schießfehler in überlegener Manier mit über einer Minute Vorsprung vor dem Italiener Tommaso Giacomel und seinem Bruder Tarjei Bö durch. Der Norweger ist damit auch in der Verfolgung am Samstag (22.10 Uhr) haushoher Favorit.

Eder geht nach einem Fehler liegend mit 2:38,2 Minuten Rückstand auf Bö in die Loipe. David Komatz verlor auf den 10 Kilometern 2:56,3 Minuten und kam nicht über Platz 40 hinaus. Der ebenfalls fehlerfreie Dominic Unterweger schaffte es als 48. auch noch in die Verfolgung. Für Johannes Thingnes Bö war es der 74. Weltcupsieg seiner Karriere. Sein älterer Bruder Tarjei liegt im Gesamtweltcup bereits 92 Zähler zurück, sicherte sich aber immerhin die kleine Kristallkugel für die Sprint-Disziplinwertung.

(APA) / Artikelbild: Imago