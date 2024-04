Offiziell: Nübel-Zukunft geklärt

Alexander Nübel, der FC Bayern und der VfB Stuttgart haben eine Entscheidung über den zukünftigen Karriereweg des Keepers getroffen.

Die Zukunft von Alexander Nübel ist nun geklärt. Was Sky bereits berichtet hatte, gaben nun am Freitag sowohl der FC Bayern als auch der VfB Stuttgart offiziell bekannt.

Der aktuell vom deutschen Rekordmeister an die Schwaben ausgeliehene Torhüter bleibt laut den Klubmitteilungen für zwei weitere Jahre beim derzeit Tabellendritten der Bundesliga. Gleichzeitig verlängerte Nübel seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag in München langfristig bis 2029.

Das sagen die Protagonisten zum Nübel-Deal:

Alexander Nübel (Torhüter): „Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und das Vertrauen, das mir der FC Bayern entgegenbringt, gleichzeitig fühle ich mich in Stuttgart sehr wohl. Ich will mit dem VfB erfolgreich sein und so auch persönlich die nächsten Schritte gehen. Ich habe mich beim VfB und in Stuttgart vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung durchlaufen. Ich bin froh, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und konnte mir deshalb sehr schnell vorstellen, über den Sommer hinaus beim VfB zu bleiben. Ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison. Zunächst gilt unsere gesamte Konzentration aber natürlich der aktuellen Spielzeit, die wir mit der Unterstützung unserer großartigen Fans so erfolgreich wie möglich abschließen wollen.“

Max Eberl (Bayern-Sportvorstand): „Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Alexander Nübel auf eine langfristige Verlängerung unserer Zusammenarbeit geeinigt haben. Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern. Beim VfB Stuttgart kann er weiter kontinuierlich Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Mit Manuel Neuer, Sven Ulreich, Daniel Peretz und Alexander Nübel ist der FC Bayern auf der Torhüter-Position heute und perspektivisch hervorragend aufgestellt.“

Fabian Wohlgemuth (VfB-Sportdirektor): „Alex Nübel hat sich im vergangenen Sommer auf Anhieb in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem entscheidenden Faktor in unserem Spiel geworden. Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer bislang so positiv verlaufenden Saison. Sowohl Alex als auch wir waren sehr an einer Fortsetzung unserer Zusammenarbeit interessiert, dementsprechend froh und zufrieden sind wir, dass wir eine entsprechende Lösung gefunden haben und Alex auch weiterhin das VfB-Trikot tragen wird.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago