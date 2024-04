Ofner feiert Auftaktsieg in Barcelona

Sebastian Ofner hat sein Auftaktspiel in Barcelona erfolgreich bestritten.

Der Steirer schlug den Russen Pavel Kotov zum Auftakt des 500er-Turniers mit 5:7, 6:3, 6:2.

Ofner nun gegen Tsitsipas

Ofner entledigte sich der machbaren Aufgabe nach einem Rückstand doch noch und darf sich in der 2. Runde des mit knapp drei Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turniers mit Stefanos Tsitsipas messen. Der Grieche reiste als Monte-Carlo-Sieger nach Barcelona, wo er zum Auftakt ein Freilos hatte. „Ich habe einmal gegen ihn gespielt, voriges Jahr in Paris. Ich glaube, er ist jetzt wieder sehr gut in Form, hat das Masters gewonnen. Ich kann nur gewinnen, egal was ich mache“, sagte Ofner zu seiner nächsten Aufgabe. Bei den French Open 2023 unterlag er Tsitsipas im Achtelfinale in drei Sätzen glatt.

In Barcelona will Ofner dem Favoriten das Leben aber schwer machen. Er werde versuchen, sein bestes Tennis zu zeigen. „Warum soll ich so ein Match nicht einmal gewinnen? Aber dafür muss ich eine sehr gute Leistung abrufen.“ Die Partie gegen Tsitsipas wird nicht vor Mittwoch stattfinden.

Gegen Kotov rannte Ofner lange einem frühen Aufschlagverlust hinterher, schaffte noch das 5:5, ehe er den ersten Satz abgeben musste. Danach agierte der 43. der neuen Weltrangliste gemäß Papierform und nahm das Heft gegen den 26 Plätze hinter ihm klassierten Russen in die Hand. Nach dem Satzausgleich holte sich der Steirer in der Entscheidung das Break zum 3:1, musste danach noch kurz kämpfen, war mit dem 4:1 aber endgültig auf Kurs.

„Im ersten Satz hatte ich etwas Probleme, rein zu finden. Wenn man einem Break hinterher rennt, ist es nicht so einfach“, meinte Ofner. „Ich hatte aber das Gefühl, wenn ich reinkomme und mein Spiel finde, anfange, besser zu servieren, dass ich gewinnen kann. Das war dann im zweiten und dritten Satz wirklich gut. Es war ein gutes Match.“

