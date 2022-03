Personalveränderungen im U21-Team: Auch Demir fällt aus

U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss für die Länderspiele gegen Kroatien und Norwegen auf vier Spieler verzichten. Neben dem 18-jährigen Yusuf Demir fallen auch Vereinskollege Jonas Auer von Rapid, Marlon Mustapha von der Admira und Luca Kronberger von Sturm Graz aus.

Anstelle der ausgefallenen Spieler rücken die beiden Altacher Felix Strauss und Noah Bischof erstmals in den Kader nach. Ebenso reisen Stefan Skrbo von der WSG Tirol und Vincent Trummer von Sturm zum Trainingscamp nach Bad Schallerbach. Mit Felix Strauss, Noah Bischof, Bernhard Zimmermann, Moritz Oswald, Can Keles und Martin Moormann stehen sechs Debütanten im Kader der U21.

Gregoritsch sieht die Personalsituation trotz der Ausfälle entspannt: „Es gibt aktuell wirklich viele junge Spieler, die bei ihren Vereinen mit starken Leistungen aufzeigen. Das freut mich als U21-Teamchef natürlich sehr. Ich glaube, dass wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern im Kader haben. Alle Spieler die hier sind, sind topmotiviert. Ich erkenne bei allen den unbedingten Willen, mit dem U21-Team erfolgreich zu sein und unser Ziel doch noch zu erreichen.“

Das U21-Team bestreitet die beiden entscheidenden EM-Qualifikationsspiele für die EURO 2023 am Freitag in Kroatien, sowie am 29. März gegen Norwegen in Ried (jeweils 18 Uhr).

Der U21-Kader für die Spiele in Kroatien und gegen Norwegen

Tor: GÜTLBAUER Lukas (FAC; 0/0), HEDL Niklas (SK Rapid; 9/0), LAWAL Tobias (LASK; 2/0)

Abwehr: AFFENGRUBER David (SK Puntigamer Sturm Graz; 3/0), AIWU Emanuel (SK Rapid; 11/2), KLARER Christoph (Fortuna Düsseldorf/GER; 10/0), MOORMANN Martin (SK Rapid; 0/0), SEIWALD Felix (SV Guntamatic Ried; 2/0), TRUMMER Vincent (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0)

Mittelfeld: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 2/0), CHAM Muhammed (SC Austria Lustenau; 3/0), DEMAKU Vesel (FK Austria Wien; 14/0), KELES Can (FK Austria Wien; 0/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 0/0), PRASS Alexander (SK Puntigamer Sturm Graz; 8/1), SCHMID Romano (SV Werder Bremen/GER; 13/5), SKRBO Stefan (WSG Tirol; 1/0), STRAUSS Felix (Cashpoint SCR Altac; 0/0) TAFERNER Matthäus (RZ Pellets WAC; 8/0), WIMMER Patrick (DSC Arminia Bielefeld/GER; 7/2)

Angriff: ADAMU Junior (FC Red Bull Salzburg; 10/9), BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 0/0), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 0/0)

(ÖFB) / Bild: GEPA