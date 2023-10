Rekordumsatz: SCR Altach vermeldet positive Zahlen

Der SCR Altach kann auch heuer mit einem positivem Jahresergebnis aufhorchen lassen: Abzüglich aller Steuern und Abgaben erzielt der Sportclub einen Jahresgewinn von über 360.000€. Der Umsatz übersteigt dabei das allererste Mal die 11-Millionen-Euro Grenze.

Demnach konnte der Umsatz im Vereinsjahr 2022/23 auf 11.021.329,10 Euro gesteigert werden, der Gewinn betrug nach Steuern 367.964,37 Euro. Das Eigenkapital wird Stand Juli 2022 mit rund 3,1 Millionen Euro angegeben.

Präsident Peter Pfanner blickt positiv in die Altacher Zukunft: „Nach zwei Jahren, welche vom Kampf um die Klasse geprägt waren, bin ich froh, dass der Verein nun in ruhigere Fahrwasser gleitet. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, welche diese Zeit mit uns durchstanden haben und nun in eine positive Zukunft blicken können. Dass man sowohl sportlich als auch finanziell erfolgreich sein kann, beweisen die aktuellen Ergebnisse auf und neben dem Platz. Gemeinsam zieht der SCR Altach weiterhin an einem Strang.“



Auch SCRA-Geschäftsführer Christoph Längle freut sich über die positive Entwicklung: „Mit einem Umsatz von über 11 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von fast 368.000 Euro haben wir einen Meilenstein erreicht. Es ist ein weiterer Beweis für unsere finanzielle Stabilität und die hervorragende Arbeit unseres gesamten Teams. Zusätzlich freut es mich ungemein, dass die aktuelle Saison sportlich erfolgreicher verläuft und die Mannschaft sehr gute Leistungen & dabei eine tolle Mentalität zeigt. Die positive Entwicklung ist deutlich spürbar und für mich fühlt es sich an, dass wir wieder auf dem Weg sind, das „alte Altach“ zu werden.“

(Red./Presseaussendung SCR Altach)/Bild: GEPA