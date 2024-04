Rossi und Minnesota gewinnen drittletztes Saisonspiel bei Sharks

Die Minnesota Wild haben in ihrem drittletzten Saisonspiel einen 6:2-Erfolg bei NHL-Schlusslicht San Jose Sharks erreicht.

Marco Rossi blieb am Samstag ohne Torbeteiligung, der Vorarlberger erhielt 20:08 Minuten Eiszeit. Kirill Kaprisow gelangen zwei Tore und ein Assist. Die abschließenden Gegner des nicht für das Playoff qualifizierten Tabellenzehnten der Western Conference sind am Montag die LA Kings und am Donnerstag die Seattle Kraken.

VIDEO-Highlights: San Jose Sharks – Minnesota Wild

+++ Zu allen NHL-Highlights +++

(APA) / Bild: Imago