Salzburg startet auswärts: CL-Spielplan veröffentlicht

Fußball-Meister Red Bull Salzburg startet am 14. September (18.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Sevilla in die Gruppenphase der Champions League. Der sechsmalige Sieger von UEFA-Cup bzw. Europa League, von dem die Salzburger 2019 ihren Abwehrchef Maximilian Wöber verpflichtet haben, ist auch am 8. Dezember beim Finale der Gruppe G in Wals-Siezenheim der Gegner. Das geht aus dem Spielplan der Königsklasse hervor, den die UEFA am Freitagabend veröffentlicht hat.

In ihrem ersten CL-Heimspiel der laufenden Saison empfangen die Salzburger am 29. September den französischen Meister OSC Lille. Die Duelle mit dem VfL Wolfsburg des früheren Bullen-Mittelfeldspielers Xaver Schlager steigen am 20. Oktober in Salzburg und am 2. November in Deutschland jeweils um 18.45 Uhr. Das Gastspiel in Lille geht am 23. November dann wieder zur gewohnten Zeit um 21.00 Uhr über die Bühne.

Spielplan von FC Salzburg in Gruppe G der Fußball-Champions-League:

14. September: FC Sevilla – FC Salzburg (18.45 Uhr)

29. September: FC Salzburg – OSC Lille (21.00)

20. Oktober: FC Salzburg – VfL Wolfsburg (18.45)

2. November: VfL Wolfsburg – FC Salzburg (18.45)

23. November: OSC Lille – FC Salzburg (21.00)

8. Dezember: FC Salzburg – FC Sevilla (21.00)

(APA)/Bild: Imago