Sebastian Ofner vs. Jaume Munar heute live bei Sky

Sebastian Ofner trifft in Runde eins der Rio Open 2024 auf den Spanier Jaume Munar. Das Match gibt es heute ab ca. 23:30 Uhr live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass.

Nach Auftaktniederlagen in Cordoba und Buenos Aires trachtet Sebastian Ofner beim Tennisturnier in Rio de Janeiro als Nummer acht gesetzt um ein Erfolgserlebnis.

Der Steirer wurde beim ATP500-Event gegen den Spanier Jaume Munar gelost. Gegen den 26-Jährigen hat der um ein Jahr ältere Ofner noch auf der ATP-Tour nie gespielt.

Auf Challenger-Ebene standen sich die beiden zweimal gegenüber. Munar konnte sich je in zwei Sätzen durchsetzen (2020 in Lissabon und 2021 in Marbella).

Bild: Imago