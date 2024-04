Sensationell: Glasner gewinnt mit Crystal Palace an der Anfield Road

Trainer Oliver Glasner hat mit seinem Team Crystal Palace einen überraschenden Auswärtssieg beim FC Liverpool gefeiert.

Die Londoner gewannen an der Anfield Road durch ein Tor von Eberechi Eze mit 1:0 und verbesserten sich in der Tabelle auf Platz 14 (Treffer unten im VIDEO).

Liverpool und Trainer Jürgen Klopp bleiben nach der Heimniederlage mit 71 Punkten auf Platz drei in der Premier League. Der Rückstand auf Manchester City beträgt zwei Punkte, am Sonntagabend könnte Arsenal mit einem Sieg gegen Aston Villa an die Spitze springen und hätte im Fall eines Sieges drei Zähler Vorsprung auf die Reds.

VIDEO: Eze mit dem Siegestreffer für Palace

Bild: GEPA