Shiffrin verpasst Zauchensee-Rennen

US-Skistar Mikaela Shiffrin wird nicht an den Speedrennen in Altenmarkt-Zauchensee (Salzburg) teilnehmen (12. bis 14. Jänner). Das gibt 28-jährige Weltcup-Rekordsiegerin am Dienstag via „X“ bekannt.

Die Führende im Gesamtweltcup leidet weiter unter einer Erkältung und verpasst damit zwei Super-G-Rennen sowie eine Abfahrt. Bereits am vergangenen Wochenende zeigte sich Shiffrin bei den Technikrennen in Kranjska Gora geschwächt. Im Riesentorlauf erreichte die fünffache Saisonsiegerin nur den neunten Platz. Im Slalom schied sie im ersten Durchgang aus.

Artikelbild: GEPA