Sieben Alaba-Mitspieler unter den Finalisten für FIFA-Weltauswahl

Die 23 Finalisten stehen fest: Die FIFA-Weltauswahl des vergangenen Jahres wird im Rahmen der The-Best-Awards bekannt gegeben.

Nur ein Profi aus der deutschen Bundesliga hat den Sprung in die Top-23 geschafft: Einzig Harry Kane vom FC Bayern darf sich Hoffnungen machen, in die FIFA FIFPRO-Weltauswahl 2023 zu kommen. Denn unter den 23 Finalisten sind keine weiteren Profis aus dem deutschen Oberhaus aufgeführt. Auch kein österreichischer Legionär steht in der engeren Auswahl, jedoch wurden insgesamt sieben von David Alabas Real-Teamkollegen nominiert.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Top-Elf wird am 15. Jänner verkündet

Am 15. Jänner wird in London im Rahmen der The-Best-Awards der FIFA die Elf gekürt. Über 28.000 Profifußballer haben für ihr Team des Jahres gestimmt. Dafür werden die Leistungen zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 20. August 2023 in Betracht gezogen.

Die Weltauswahl besteht aus dem Torhüter, den drei Verteidigern, den drei Mittelfeldspielern und den drei Angreifern mit den meisten Stimmen. Dem Feldspieler mit der nächsthöheren Anzahl an Stimmen gehört der letzte offene Platz.

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.