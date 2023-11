Sieg mit zehn Treffern! Fehervar entreißt Salzburg ICE-Tabellenführung

Fehervar AV19 hat am Samstag in der 22. Runde der ICE Hockey League einen 10:2-(4:0,5:0,1:2)-Kantersieg über Asiago Hockey eingefahren und damit die Tabellenführung vor Salzburg übernommen.

Die Mozartstädter sind erst am Sonntag beim EC KAC an der Reihe und können freilich wieder an die Spitze springen. HC Innsbruck gewann gegen Schlusslicht Graz99ers 5:2 (1:1,3:1,1:0), die Pioneers Vorarlberg setzen sich gegen Olimpija Ljubljana 6:2 (2:0,2:0,2:2) durch.

Siege für Innsbruck & Vorarlberg

In Innsbruck brachte Corey Mackin das Heimteam in Führung (8.), Axel Wemmenborn (14.) sorgte für den Ausgleich, den Taylor Matson (30.) zur 2:1-Führung ausbaute. Danach benötigte Innsbruck allerdings nur wenige Minuten, um nach Treffern durch Anders Krogsgaard (33./PP), Gordon Green (38.) und Nicholas Albano (40.) die Vorentscheidung herbeizuführen. Nathanael Halbert (57.) setzte den Schlusspunkt.

Die Tiroler liegen in der Tabelle auf Rang sieben, die Vorarlberger folgen auf Platz neun und haben nun vier Zähler Vorsprung auf Ljubljana. Bei den Pioneers traf Steven Owre dreimal (14., 28./PP, 55.), weiters erfolgreich waren Michael Pastujov (14.), Luka Maver (24.), und Guus van Nes (58.).

(APA).

Beitragsbild: GEPA.