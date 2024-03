Sky-Info: Alonso bleibt in Leverkusen – Rangnick wird nicht Bayern-Trainer

Trainer Xabi Alonso hat sich nach Sky-Informationen entschieden, bei Bayer 04 Leverkusen zu bleiben.

Der 42-jährige Spanier hat bereits den FC Bayern informiert, dass er zur kommenden Saison nicht an die Säbener Straße wechseln wird.

Um 14 Uhr (LIVE auf Sky Sport News) wird Alonso nach Sky–Informationen seine Entscheidung auf der Bayer-Pressekonferenz erklären.

Auch Ralf Rangnick wird nach Sky–Informationen kein neuer Bayern-Trainer werden. Am Donnerstag hatten Bericht die Runde gemacht, dass der Deutsche als „Plan B“ gilt, falls Alonso nicht zu den Bayern kommt. Brighton-Coach Roberto De Zerbi ist hingegen weiterhin in der Verlosung.

Rangnicks Vertrag beim ÖFB läuft zumindest bis Ende 2025. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hatte vor Kurzem in einem Interview mit der APA – Austria Presse Agentur gemeint, dass er nicht besorgt sei, dass Rangnick diesen vorzeitig auflösen könnte, „weil ich schon dein Eindruck habe, dass sich Ralf total mit der Mannschaft identifiziert und mit ihr so erfolgreich wie möglich sein möchte“. Rangnicks Ziel sei es, mit einer Nationalmannschaft bei Endrunden dabei zu sein. „Und er will definitiv auch zu einer Weltmeisterschaft“, sagte Schöttel.

Die Verpflichtung eines aktuellen Nationaltrainers, der mit seiner Mannschaft bei der EM in Deutschland vertreten ist, hätte für die Bayern auch einen gravierenden Nachteil: Rangnick könnte bei einem guten Turnierverlauf mit Österreich bis Mitte Juli gebunden sein – und hätte dann noch keinen Urlaub gemacht. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Neustart beim Verein jedoch schon erfolgt sein, hätte ein neuer Trainer vor dem Saisonstart kaum noch Vorbereitungszeit.

