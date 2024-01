Spanien feiert in Österreichs EM-Gruppe ersten Sieg

Spaniens Männer haben bei der Handball-EM in Deutschland den ersten Sieg gefeiert.

Zwei Tage nach der 29:39-Abfuhr gegen Kroatien setzte sich der Vize-Europameister am Sonntag in der Österreich-Gruppe B gegen Schlusslicht Rumänien in Mannheim souverän mit 36:24 (17:12) durch und zog punktemäßig mit Rot-Weiß-Rot gleich. Die ÖHB-Auswahl trifft um 20.30 Uhr auf die klar favorisierten Kroaten.

In Gruppe A gelang der Schweiz eine handfeste Überraschung. Die Eidgenossen, erstmals seit 2006 wieder bei einer EM vertreten, rangen Vize-Weltmeister Frankreich in Berlin ein 26:26 ab und bleiben damit im Aufstiegsrennen. In Gruppe C landete Island mit dem 31:30 über das weiter punktlose Montenegro den ersten Sieg.

(APA)

Artikelbild: Imago