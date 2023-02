Spanier Alcaraz zieht Teilnahme in Acapulco zurück

Carlos Alcaraz wird beim Tennis-ATP500-Turnier in Acapulco nicht in die Jagd auf den Titel einsteigen.

Der topgesetzte Spanier zog seine Teilnahme am Dienstag wegen Oberschenkelproblemen zurück. Der US-Open-Sieger hätte am Dienstag seine Auftaktpartie bestreiten sollen. Die Blessur hatte sich die Nummer zwei der Welt beim mit 7:5,4:6,5:7 verlorenen Finale in Rio de Janeiro gegen Cameron Norrie am Sonntag zugezogen.

Der 19-Jährige war erst kürzlich nach einer längeren Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt. Auf ihn würden auf jeden Fall einige Tage Pause warten, gab Alcaraz preis.

