Spekulationen beendet! Alonso verlängert bei Aston Martin

Fernando Alonso hat seinen Vertrag beim Formel-1-Rennstall Aston Martin verlängert.

Der zweifache Weltmeister bekennt sich so zu dem Team, für das er seit 2023 fährt. Er hatte damals das Cockpit von Sebastian Vettel übernommen, der seine Karriere beendete. Sein erstes Rennen fuhr Alonso bereits 2001. Vor allem in der vergangenen Saison konnte der Spanier mit Aston Martin große Erfolge einfahren. So schaffte es Alonso in den ersten acht Rennen sechs Mal auf das Podest.

Alonso schafft Klarheit

In der aktuellen Saison steht der Aston Martin nach einem weniger spektakulären Start auf dem fünften Platz in der Konstrukteurswertung. Alonso schafft nun also Klarheit über seine Vertragssituation, die seit längerem Stoff für Spekulationen lieferte.

„Hier, um zu bleiben“, hieß es in einer ungewöhnlichen Mitteilung nur von Aston Martin ohne jegliche weitere Angaben. Per Instagram folgte ein Kurzvideo, in dem sich Alonso auf einen Lederstuhl setzt und sagt : „Ich bin Fernando Alonso, und ich bin hier, um zu bleiben.“ Darunter schreibt Aston Martin: „Die Geschichte geht weiter.“ Die Formel 1 klärte kurz danach auf ihrer Homepage auf, dass der zweimalige Weltmeister einen Vertrag unterschrieben habe, demzufolge er auch 2026 noch für den Rennstall des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll fahren wird.

Gerüchte um Red Bull und Mercedes

Vor allem die Unruhe im Weltmeister-Rennstall Red Bull sorgte auf dem Fahrermarkt für viele Gerüchte, die den Weltmeister von 2005 und 2006 unter anderem im Gespräch um einen Sitz bei Red Bull oder Mercedes sahen. Die Verlängerung ist somit ein Vertrauensbekenntnis zu seinem Team, das ab 2026 auch mit Werksmotoren von Honda beliefert wird.

Durch Alonsos Verlängerung geht für Ferrari-Fahrer Carlos Sainz eine Tür auf dem Fahrermarkt zu. Der Landsmann Alonsos ist durch den Wechsel des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton zur Scuderia aktuell ohne Sitz für das kommende Jahr.

(Red.)

Bild: Imago