Spielunterbrechung in Augusta! Zwei Bäume umgestürzt – keine Verletzten

Am Freitagabend deutscher Zeit musste das legendäre Masters in Augusta unterbrochen werden.

Weil Bäume auf den Golfkurs gefallen sind, ist das legendäre Masters in Augusta am zweiten Tag unterbrochen worden. Wie auf Fernsehaufnahmen (siehe Video) zu sehen war, stürzten die zwei Pinien am Freitag links vom Abschlag auf Bahn 17 um.

Das Masters war zuvor bereits für 21 Minuten unterbrochen gewesen, weil es eine Blitz- und Gewittergefahr gab. Zum Zeitpunkt der zweiten Unterbrechung lag Brooks Koepka mit fünf Schlägen Vorsprung in Führung.

