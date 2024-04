Technische Probleme haben im NBA-Spiel zwischen den Memphis Grizzlies und den Los Angeles Lakers für eine „Verlängerung“ gesorgt. Im dritten Viertel des Duells aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wurde die Uhr nach einer Unterbrechung auf 2:20 Minuten Restzeit gestellt, dabei waren eigentlich nur noch 74 Sekunden zu spielen.

„Der Fehler wurde von den Teams, den Schiedsrichtern, dem Zeitnehmer und dem Statistikteam nicht in Echtzeit bemerkt“, teilte NBA-Sprecher Tim Frank am Samstag (Ortszeit) auf ESPN-Anfrage mit. Es sei nicht möglich gewesen, die Situation noch während des Spiels zu lösen und die Zeit wieder anzupassen. In den zusätzlichen 66 Sekunden machten Grizzlies und Lakers jeweils zwei Punkte, LA gewann 123:120.

