Titel perfekt! Leverkusen ist erstmals Deutscher Meister

Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal deutscher Meister. Die in dieser Saison bislang ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann ihr Heimspiel am 29. Spieltag gegen Werder Bremen mit 5:0 (1:0) und ist bei 16 Punkten Vorsprung auf Bayern München und den VfB Stuttgart nicht mehr von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zu verdrängen.

Nach elf Bayern-Meisterschaften in Folge sicherte sich erstmals seit Borussia Dortmund 2012 wieder ein anderer Klub die Schale. Leverkusen, das in der Bundesliga bislang fünfmal Zweiter wurde, ist damit der drittfrüheste deutsche Meister der Geschichte. Nur Rekordchampion Bayern München gewann den Titel zweimal noch schneller (2013, 2014).

Für Bayer ist in dieser Saison auch das Triple möglich. Leverkusen steht im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (25. Mai), zudem besitzt Alonsos Team vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham United gute Chancen auf den Einzug in die Vorschlussrunde (Hinspiel 2:0).

Durch das 43. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage stellt Leverkusen zudem den europäischen Rekord von Juventus Turin aus den Jahren 2011 bis 2012 ein.

(SID) / Artikelbild: Imago