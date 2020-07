TOR.CHANCE: Michael Gregoritsch lädt zum Showtraining für den guten Zweck

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch engagiert sich auch abseits vom Fußballplatz. Vor fast genau zwei Jahren hat der Grazer den den Spendenverein TOR.CHANCE ins Leben gerufen, mit dem er Kinder unterstützt, die finanziell nicht über die Mittel verfügen, wie er es tut.

In den vergangenen zwei Jahren hat er mit seinem Spendenverein insgesamt sechs Sommercamps organisiert. Zusätzlich gibt es seit Frühjahr 2019 drei wöchentliche Fußballtrainings für beeinträchtige Kinder sowie für Kinder und Jugendliche mit Integrationshintergrund. Auch in diesem Sommer veranstalten Gregoritsch & Friends einen Tag mit TOR.CHANCE.

“Am Donnerstag, den 30.07.2020 lädt TOR.CHANCE zum gemeinsamen Fußballtraining mit den CampteilnehmerInnen des Sommercamps „Freu(n)de am Ball“ ein. 15 Kinder, die meisten davon mit Trisomie 21 werden gemeinsam mit Michael Gregoritsch trainieren. Das Camp, bei dem sich fünf Betreuer um die 15 Kinder kümmern, wird durch Licht ins Dunkel finanziert. Es findet von Mittwoch, 29.07. bis Freitag, 31.07.2020 in der HIB Liebenau in Graz statt.”

(Quelle: TOR.CHANCE)

Beitragsbild: GEPA