VIDEO: Demir erzielt Premieren-Treffer nach überragender Kara-Vorarbeit

Rapid-Youngster Yusuf Demir darf sich nach seinem Europacup-Treffer in Gent nun auch über sein erstes Bundesliga-Tor freuen. Beim 1:1-Unentschieden gegen Sturm Graz traf der 17-Jährige zum 1:1-Ausgleich und demonstrierte erneut sein Talent.

Diesen Tag wird Yusuf Demir wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Im Alter von 17 Jahren, 3 Monaten und 17 Tagen erzielte der Offensivspieler seinen ersten Treffer in der Tipico Bundesliga für den SK Rapid Wien. Demir kam in der 54. Minute für Kelvin Arase aufs Feld. 14 Minuten später schob der Youngster nach toller Fersler- Vorarbeit von Ercan Kara seelenruhig zum 1:1 ein.

