VOTING: Schafft Liverpool in der Europa League das Wunder?

Endspurt in den Europacup-Bewerben: In der Europa League geht es am Donnerstag (alle Spiele live auf Sky Sport Austria – mit dem Sky X-Traumpass live dabei sein) in den Viertelfinal-Rückspielen um den Aufstieg ins Halbfinale.

Im Hinspiel ragte vor allem ein Ergebnis heraus. Jürgen Klopp und der FC Liverpool schlitterten an der Anfield Road gegen Atalanta Bergamo in ein 0:3-Debakel. Ob die Reds das Ergebnis aus den Hinspiel noch drehen können?

Eine gute Ausgangslage haben auch die Roma und Benfica Lissabon. Die Roma gewann das italienische Duell beim AC Milan auswärts mit 1:0, während die Portugiesen Olympique Marseille zuhause mit 2:1 besiegten. Noch besser lief das Hinspiel für den neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen. Die Werkself siegte vor heimischer Kulisse gegen West Ham United mit 2:0.

Nun ist die Meinung der Sky-Community gefragt: Welche Teams schaffen es eurer Meinung nach in das Halbfinale der UEFA Europa League?

FC Liverpool – Atalanta Bergamo 0:3 (Rückspiel in Bergamo)

Bayer Leverkusen – West Ham United 2:0 (Rückspiel in London)

AC Milan – AS Roma 0:1 (Rückspiel in Rom)

SL Benfica – Olympique Marseille 2:1 (Rückspiel in Marseille)

Der UEFA Super Donnerstag live auf Sky

Die Original Sky-Konferenz ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1:

Atalanta Bergamo – FC Liverpool um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

West Ham United – Bayer 04 Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

AS Roma – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Marseille – Benfica Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Bilder: Imago