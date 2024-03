Die WSG Tirol hat für den kommenden Mittwoch eine außerordentliche Pressekonferenz angesetzt. Zusätzlich zur üblichen Spieltags-PK am Freitag werden wohl also auch unter der Woche Vertreter des Tabellen-Elften der ADMIRAL Bundesliga vor die Medien treten. Präsidentin Diana Langes-Swarovski könnte vor dem Rücktritt stehen.

In einer Vorstandssitzung am Montag wird hinter den Kulissen über die langfristige Zukunft des Vereins diskutiert. WSG-Präsidentin Langes-Swarovski soll aufgrund der schwierigen Situation in den vergangenen Monaten die Lust am Fußball verloren haben. Besonders der gewünschte Ausbau des Gernot-Langes-Stadions geriet in den vergangenen Monaten immer wieder ins Stocken. Wer die Nachfolge antreten könnte, ist noch offen.

Die Präsentation eines neuen Investors und die Ankündigung eines Stadionausbaus sind ebenfalls möglich. Auch über eine Fusion mit Wacker Innsbruck wurde medial bereits spekuliert. Laut diversen Gerüchten dürfte das alleine aufgrund der Einstellung der amerikanischen Investoren bei Wacker kein Thema sein. Diese wünschen sich wohl einen Durchmarsch in den Profifußball und wollen diesen Weg scheinbar nicht durch eine Fusion abkürzen.

Silberberger: „…dann wäre ganz Tirol im Stadion“

WSG-Coach Silberberger vor Abschied?

Trainer Thomas Silberberger wird bei der außerordentlichen Pressekonferenz nach Sky-Infos auch nicht seinen Rücktritt bekanntgeben. Bereits zu Beginn der Saison häuften sich die Spekulationen, dass der 50-Jährige seine letzte Spielzeit an der Seitenlinie der Tiroler verbringen könnte. Silberberger zeigte sich zu Saisonbeginn auch offen gegenüber neuen Aufgaben.

Die elfjährige Arbeit bei den Tirolern ist Silberbergers Lebenswerk. Ein Rücktritt mitten im Abstiegskampf würde dem Klub nur ungewünscht schaden. Dasselbe gilt für Sportvorstand Stefan Köck. Beiden ist der Verein wohl zu wichtig um mitten in der Saison zu gehen, ein vorzeitiger Rücktritt ist demnach in beiden Fällen kein Thema.

Nach Sky-Infos zufolge hat die Pressekonferenz auch nichts mit der Lizenzabgabe für die kommende Spielzeit zu tun. Das Budget der WSG Tirol soll stehen und ausreichen, um die Spielgenehmigung für die kommende Saison zu erhalten.

Köck über außerordentliche PK: „Ich weiß, was auf der Agenda steht“

