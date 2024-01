13 Tore! ICE-Leader KAC gewinnt Torspektakel gegen Pioneers

Der KAC hat seine Serie in der ICE Hockey League mit einem Torspektakel gegen die Pioneers Vorarlberg fortgeführt. Die in der Tabelle voran liegenden Klagenfurter siegten am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 8:5 und punktete damit auch im 14. Spiel in Folge. Im Verfolger-Duell unterlag Salzburg bei Fehervar mit 2:4, die „Roten Bullen“ haben als Zweiter nun vier Zähler Rückstand auf Österreichs Rekordmeister.

Die viertplatzierten Black Wings Linz gingen gegen Asiago zu Hause als 2:3-Verlierer nach Verlängerung vom Eis. Der fünftplatzierte HC Innsbruck siegte bei den Graz99ers mit 4:1, der Sechste VSV gewann dank drei Toren im Schlussdrittel bei Ljubljana mit 3:2. Die um einen Platz im Pre-Play-off kämpfenden Vienna Capitals unterlagen in Wien gegen Pustertal nach Penaltyschießen mit 2:3.

Der KAC gewann zum sechsten Mal in Serie. Johannes Bischofberger und Thomas Hundertpfund schrieben vor über 4.000 Zuschauern jeweils ein Tor und zwei Assists an, Manuel Ganahl verbuchte drei Assists. Als je zweifache Torschützen trugen sich Lukas Haudum und Nick Petersen in die Statistik ein. Die Pioneers liegen als Zehnter nun acht Zähler vor den Capitals.

Salzburg verliert Verfolger-Duell bei Fehervar

Salzburg hatte gegen Fehervar seit Februar 2022 nicht verloren, den zuletzt fünfmal in Folge unterlegenen Ungarn gelang es aber, den Negativlauf zu beenden. Anze Kuralt nach 2:23 Minuten und Joshua Atkinson (25./PP) trafen für Fehervar zur 2:0-Führung. Thomas Raffl brachte Salzburg in Überzahl (43.) heran, Kuralt (49.) antwortete ebenfalls im Powerplay jedoch mit seinem zweiten Tor an diesem Abend. Lucas Thaler (53.) machte es noch einmal spannend, im Finish trafen die Hausherren noch ins leere Tor. Salzburg hatte vor dem Spiel vermeldet, dass der Vertrag mit dem kanadischen Stürmer Adam Payerl aufgelöst wurde.

Villach lag in Ljubljana bis zur 42. Minute 0:2 zurück, den „Adlern“ gelang aber das Comeback. Benjamin Lanzinger, Dylan MacPherson und John Hughes drehten den Spielstand bis zur 55. Minute. Der VSV schob sich damit in der Tabelle an den spielfreien Bozenern vorbei in die Top sechs.

Innsbruck schrieb in Graz seine Tore kontinuierlich an. In der 7., 14., 26. und 29. Minute trafen die Tiroler bis Ende des zweiten Drittels. Den Steirern gelang erst im Schlussabschnitt das Ehrentor. Der HCI hielt damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Die Black Wings führten gegen Asiago mit 2:0, den Italienern gelang aber in der 55. Minute der Ausgleich und 2:16 vor Ende der regulären Spielzeit die endgültige Wende. Logan Roe glich eine halbe Minute später wieder aus, die Partie ging in die Overtime. Dort nutzte William Rapuzzi eine Powerplay-Chance nach 78 Sekunden zur Entscheidung.

Die Capitals müssen weiter bangen. Mats Frycklund verwertete in der Entscheidung zugunsten der Pustertaler. Die Wiener liefen über lange Zeit einem Rückstand hinterher, Trevor Cheek brachte die „Caps“ im Powerplay in der 57. Minute zumindest in die Verlängerung.

(APA)/Bild: GEPA