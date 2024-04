Lyons Frauen im Champions-League-Finale gegen Barcelona

Die Fußballerinnen von Olympique Lyon stehen zum elften Mal im Finale der Champions League.

Die achtfachen Titelgewinnerinnen kamen am Sonntag zu einem 2:1 im Halbfinal-Rückspiel beim französischen Rivalen Paris Saint-Germain. Nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel durfte Olympique damit im Prinzenpark erneut jubeln. Im Finale am 25. Mai in Bilbao trifft Lyon auf Topfavorit FC Barcelona, der am Samstag mit 2:0 bei Chelsea gewonnen hatte.

Die Spanierinnen hatten im vergangenen Jahr das Endspiel gegen Wolfsburg mit 3:2 für sich entschieden.

