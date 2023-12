1:7 nach Führung! Salzburg schlittert gegen Pustertal in ICE-Heimdebakel

Eishockey-Meister Salzburg hat am Freitag eine empfindliche 1:7-Heimpleite gegen Pustertal bezogen. Durch das gleichzeitige 3:2 nach Verlängerung von Linz gegen Tabellenführer Fehervar und ein 2:1 des KAC in Graz rutschte Salzburg auf Platz vier zurück. Die krisengeschüttelten Vienna Capitals feierten in Innsbruck einen 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen. Der VSV besiegte Asiago daheim 6:3.

Salzburg kassierte nach dem Overtimesieg in Klagenfurt gegen Mittelständler Pustertal eine seltene Niederlage vor eigenem Publikum. Die einzige gute Nachricht für den nach 1:0-Führung noch schwer geschlagenen Titelverteidiger war das Comeback von Benjamin Nissner nach fast zehnwöchiger Verletzungspause.

Der KAC ließ dem 1:2 im Duell mit den Bullen am Mittwoch ein hart erkämpftes 2:1 bei Schlusslicht Graz folgen. In Linz rettete Andreas Kristler die Black Wings mit dem 2:2 in der 59. Minute in die Verlängerung. In dieser fixierte Logan Roe auch noch den Heimerfolg.

Erfolge für VSV & Capitals

Die Väter des mit einem 3:0-Schlussdrittel sichergestellten Sieges von Villach gegen Asiago waren Alexander Rauchenwald und Andrew Desjardins mit jeweils zwei Toren.

Innsbruck trat gegen die Capitals ohne den fristlos entlassenen Stürmer Brady Shaw an. Der Club trennte sich vom Liga-MVP wegen nicht näher definierter „interner Vorfälle“, die dem Verein keine andere Wahl gelassen hätten, verlauteten die Tiroler wenige Stunden vor der knappen Niederlage gegen den Tabellenvorletzten aus Wien.

