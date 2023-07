700-Mio.-Angebot: Entscheidung um Mbappe wohl gefallen

Kylian Mbappe hat das 700-Millionen-Euro-Angebot von Al-Hilal übereinstimmenden Medienberichten zufolge abgelehnt.

Der Saudi-Klub Al-Hilal hatte in den vergangenen Tagen mit seiner Offerte an Kylian Mbappe die Sport-Welt geschockt: 300 Millionen Euro Ablöse an PSG und ein Gehalt von 700 Millionen Euro für den Franzosen für lediglich ein Jahr Vertrag bot der Wüstenklub für den Superstar.

Wie die L’Equipe und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten hat Mbappe das Angebot von Al-Hilal nun ausgeschlagen. Mbappe wurde von PSG zuletzt nicht mit auf die Japan-Tour genommen und soll unbedingt noch in diesem Sommer verkauft werden. Die Franzosen selbst hatten die Offerte von Al-Hilal angenommen.

