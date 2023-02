73:75: Reals Rekord-Desaster setzt sich weiter fort

via

via Sky Sport Austria

Eden Hazard fällt wieder einmal aus und wird Real Madrid erneut wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Damit setzt der Rekord-Transfer der Madrilenen nicht nur seine herbe Verletzungs-Misere fort, sondern baut zugleich noch eine schaurige Statistik weiter aus.

Eden Hazard und Real Madrid: Diese Beziehung scheint schlichtweg vom Pech verfolgt zu sein. Dabei galt der Belgier bei seinem Wechsel 2019 vom FC Chelsea in Spaniens Hauptstadt noch als großer Hoffnungsträger. Für eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro konnten die Königlichen den damals 28-Jährigen von der Stamford Bridge nach Spanien locken.

Mittlerweile stieg die Summe aufgrund von Bonuszahlungen bereits auf 115 Millionen Euro an. Hazard ist damit noch vor Gareth Bale (101 Mio. €) Rekord-Transfer der Madrilenen. Die anfängliche Euphorie, die der Belgier mit seiner Ankunft entfachte, traf auf wie neben dem Platz jedoch schneller als erhofft auf ernüchternde Realität.

Belgier fällt wieder einmal wochenlang aus

Hazard performte nach seiner Ankunft im Dress der Madrilenen größtenteils weit hinter den Erwartungen von Klub und Fans, zudem wurde der Edeltechniker abseits des Rasens immer wieder von herben Verletzungen zurückgeworfen.

Allein durch einen Haarriss im Fuß (67 Tage Ausfallzeit, 15 verpasste Spiele), diversen Muskelverletzungen (132 Ausfallzeit, 29 verpasste Spiele) und einer Fissur des Wadenbeins (50 Tage Ausfallzeit, elf verpasste Spiele) fehlte Hazard zusammengerechnet monatelang, um nur einige wenige der zahlreichen Verletzungen des mittlerweile 32-Jährigen zu nennen. Nach Ausfall um Ausfall fehlt der Belgier dem spanischen Rekordmeister nun erneut, wie die Vereinsführung am Samstag offiziell bestätigte.

Dabei teilten die Königlichen mit, dass sich ihr Offensiv-Akteur eine Patellasehnenentzündung im linken Knie zugezogen hat. Bei einer solchen Verletzung könne getrost mit einer Ausfallzeit von mindestens vier bis fünf Wochen gerechnet werden, wie die spanische Zeitung AS verlauten ließ.

Hazard schreibt Horror-Statistik

Damit setzt sich Reals Rekord-Desaster immer weiter fort. Hazard hat seit seinem Wechsel bei ganzen 75 Pflichtspielen verletzungsbedingt aussetzen müssen. Auf der anderen Seite bestritt er seit seiner Ankunft in der spanischen Hauptstadt nur 73 Partien im Dress der Madrilenen. Der ehemalige Chelsea-Star stand also seltener für Real auf dem Platz, als er den Königlichen verletzt fehlte. Damit stellt Hazard eine echte Horror-Statistik auf.

Dem Belgier stehen in diesen 73 bestrittenen Partien auch gerade einmal magere sieben Tore und acht Assists zu Buche. Auch in der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend nur gut 300 Minuten in den Diensten Real Madrids auf dem Platz. Bei insgesamt sieben Einsätzen gelang dem Flügelspieler hier bislang ein einziger Treffer. Mit Blick auf diese Statistiken kann allmählich getrost von einem echten Transfer-Flop des letztjährigen spanischen Meisters und einer ernüchternden Entwicklung für Pechvogel Hazard gesprochen werden.

Abschied im Sommer?

Der Belgier, dessen Vertrag bei Madrid noch bis zum Sommer 2024 gültig ist, kam letztmals Anfang Januar in der Copa del Rey gegen das unterklassige Cacereno für Real zum Einsatz. In der Liga saß er mittlerweile hingegen bereits seit dem sechsten Spieltag durchgängig auf der Bank – oder eben angeschlagen auf der Tribüne.

Auch wenn er seine erneute Verletzung auskuriert haben sollte, dürfte eine Rückkehr auf den Rasen auf sich warten lassen. Schließlich stehen Trainer Carlo Ancelotti mit Vinicius Junior, Tempo-Dribbler Rodrygo oder Marco Asensio drei hochkarätige Außenbahn-Spieler zur Verfügung.

So ist davon auszugehen, dass sich die Vereinsführung mit Blick auf die katastrophale Statistik ihres Rekord-Einkaufs gegebenenfalls schon bald umorientieren könnte. Ein baldiger Abschied von Pechvogel Eden Hazard bei Real Madrid kann keinesfalls gänzlich ausgeschlossen werden.

(skysport.de) / Bild: Imago