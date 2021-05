Admira verlängert mit drei Nachwuchsspielern

via

via Sky Sport Austria

Der FC Flyeralarm Admira hat drei Nachwuchsspieler an den Verein gebunden. Marvin Meixner (23.09.2003), Alexander Leidinger (14.09.2004) und Dominik Sulzer (21.03.2002) werden in den kommenden Jahren in der Südstadt bleiben.

“Auch in der entscheidenden Phase der Meisterschaft hat für uns die Jugendarbeit einen enorm hohen Stellenwert”, sagte Sportdirektor Franz Wohlfahrt und meinte über die drei Personalien: “Meixner und Leidinger gehören zu den Toptalenten und erhalten nun einen Jungprofi-Vertrag. Sie haben sich über die Akademie für die Juniors aufgedrängt. Sulzer hat seinen Kontrakt verlängert. Bei ihm ist geplant, dass er demnächst bei den Profis hineinschnuppert.“

Bildquelle: FC Flyeralarm Admira