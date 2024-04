Nadal gewinnt Generationenduell in Madrid

Tennis-Topstar Rafael Nadal (37) hat zum Auftakt des ATP-Masters in Madrid, verfolge das Turnier mit dem Sky X-Traumpass, seine große Erfahrung ausgespielt und dem erst 16-jährigen Darwin Blanch im Generationenduell keinerlei Chance gelassen. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien zog am Donnerstag durch ein 6:1, 6:0 in nur 64 Minuten in die zweite Runde ein.

Der Altersunterschied von 21 Jahren und 117 Tagen zwischen Nadal und dem US-amerikanischen Talent war der größte zwischen zwei Gegnern in einem ATP-Masters-Match seit Einführung des Formats im Jahr 1990. Als Blanch im September 2007 das Licht der Welt erblickte, war Nadal bereits dreimaliger Majorchampion.

Der Superstar hatte in der jüngeren Vergangenheit mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, wegen Hüftproblemen war er fast das gesamte Jahr 2023 ausgefallen. In Barcelona feierte er zuletzt sein Comeback nach dreimonatiger Pause. Sein großes Ziel sind die French Open in Paris (20. Mai bis 9. Juni), die er 14 Mal gewonnen hat. Am Donnerstag bewegte sich Nadal gut, auch mit dem zuletzt schwächelnden Aufschlag erzeugte er wieder Druck. Gegen den überforderten US-Amerikaner, Nummer 1028 der Welt, nutzte Nadal seinen zweiten Matchball.

2024 könnte sein Abschiedsjahr auf der ATP-Tour sein. Vor dem Turnier in Madrid hatte Nadal angekündigt, zum letzten Mal in der spanischen Hauptstadt aufzuschlagen. In der zweiten Runde trifft der fünfmalige Turniersieger auf den Weltranglistenelften Alex de Minaur (Australien), dem er vergangene Woche in Barcelona in zwei Sätzen unterlegen war.

(SID)/Bild: Imago