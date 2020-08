via

via Sky Sport Austria

Der FC Flyeralarm Admira hat die Verpflichtung des 21-jährigen Serben Nikola Pejovic bekanntgegeben.

Der Innenverteidiger, der in seiner Heimat bis zur U21 in allen Nachwuchs-Nationalmannschaften spielte, kommt ablösefrei vom kroatischen Erstligisten NK Lokomotiva Zagreb und wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Er ist im Trainingslager in Söchau bereits mit dabei.

(APA)

Beitargsbild: Twitter FC Flyeralarm Admira