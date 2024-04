ÖEHV-Team im zweiten Testmatch gegen Deutschland verstärkt

Mit sieben Verstärkungen von den Liga-Finalisten Salzburg und KAC geht Österreichs Eishockey-Nationalteam in das Retourmatch gegen Deutschland. Teamchef Roger Bader hat für das zweite Duell mit dem Vize-Weltmeister am Samstag (16.15 Uhr) in Zell am See die Verteidiger Clemens Unterweger, David Maier und Steven Strong sowie die Stürmer Lukas Haudum, Manuel Ganahl, Paul Huber und Lucas Thaler zur Verfügung.

Zwei Tage nach der starken Leistung bei der 2:4-Niederlage in Garmisch-Partenkirchen hofft Bader auf den ersten Sieg in der Vorbereitung. „Wir haben am Donnerstag gegen Deutschland eine gute Leistung gezeigt, nun wollen wir am Samstag einen Weg zum Sieg finden“, erklärte der Schweizer.

Bader hat damit nur bei der Generalprobe gegen Weltmeister Kanada am 5. Mai (19.00 Uhr) in Wien sein komplettes WM-Team zur Verfügung. Noch fehlen etwa sechs Spieler aus Salzburg und Klagenfurt, NHL-Stürmer Marco Rossi und und das in der Schweizer Finalserie engagierte Sturmtalent Vinzenz Rohrer. Verteidiger David Reinbacher fehlt aktuell verletzungsbedingt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA