Admira verpflichtet vereinslosen Gartner

via

via Sky Sport Austria

Bundesligist FC Admira hat am Freitag die Verpflichtung von Christian Gartner vermeldet.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt ein Jahr vereinslos und erhielt einen Vertrag für eine Saison mit einer Option. Der Burgenländer, der zuletzt bei Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg in der 2. deutschen Liga aktiv war, soll zunächst für die Juniors in der Regionalliga Ost spielen.

“Christian hat bereits in frühen Jahren gezeigt, was in ihm steckt. Das unterstreicht sein Werdegang. Leider hatte er zuletzt großes Verletzungspech. Wir wollen ihm bei den Juniors die Möglichkeit bieten, wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln”, erklärt Sportdirektor Ernst Baumeister, der sich Gartner bei entsprechenden Leistungen auch als Verstärkung für die Bundesliga-Mannschaft vorstellen kann.

Christian Gartner zeigte sich ebenfalls glücklich über die neue Aufgabe: “Ich bin sehr froh und dankbar, dass mir der FC Flyeralarm Admira diese Chance ermöglicht. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, um den Jungen bei ihrer Entwicklung zu helfen.”

(APA/Flyeralarm Admira)

Bild: Flyeralarm Admira