Rekordtorschützin Marta beendet Nationalteam-Karriere

Brasiliens Fußball-Rekordtorschützin Marta wird ihre internationale Karriere in diesem Jahr beenden. Die 38-jährige Stürmerin will davor noch bei den Olympischen Sommerspielen in Paris einlaufen, wie sie in einem Interview mit CNN am Donnerstag erklärte.

Für Marta wäre es die sechste Teilnahme bei Olympia. Für Brasilien erzielte sie in bisher 175 Länderspielen nicht weniger als 116 Tore.

„Unabhängig davon, ob ich bei Olympia dabei bin oder nicht, ist es mein letztes Jahr im Nationalteam“, sagte Marta. Sie spielt seit sieben Jahren in der US-Frauenliga für Orlando Pride. Sechsmal wurde die Brasilianerin zur Weltfußballerin gekürt. Einen WM-Titel eroberte sie mit der „Seleção“ aber keinen.

