Arnautovic stellt neuen Champions-League-Rekord auf

Marko Arnautovic hat mit seinem Tor bei Inters Aufholjagd zum 3:3 bei Benfica für einen neuen Rekord in der UEFA Champions League gesorgt.

Der ÖFB-Teamstürmer erzielte seinen ersten Treffer in der Königsklasse seit 4740 Tagen. Zuletzt traf Arnautovic am 07. Dezember 2010 beim 3:0-Heimsieg von Werder Bremen (ausgerechnet) gegen Inter. Noch nie zuvor lag zwischen zwei CL-Toren eines Spielers ein so langer Zeitraum.

Insgesamt hält der 34-Jährige nun bei drei Toren in der Champions League.

Artikelbild: Imago