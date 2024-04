Florida Panthers als zweites Team im NHL-Viertelfinale

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die Florida Panthers den Einzug ins Viertelfinale geschafft.

Im fünften Spiel der Play-off-Serie gewannen die Panthers 6:1 gegen die Tampa Bay Lightning und schlossen die Serie damit mit 4:1 ab. Alexander Barkov und Carter Verhaeghe trafen doppelt. Titelverteidiger Vegas Golden Knights verlor indes gegen die Dallas Stars mit 2:4, damit glichen die Texaner in der Serie zum 2:2 aus.

NHL-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 6:1 – Endstand in der Serie: 4:1

Western Conference: Vegas Golden Knights – Dallas Stars 2:4 – Stand in der Serie: 2:2

(APA)

Beitragsbild: Imago