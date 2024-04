Jurij Rodionov steht bei den BMW Open in München im Achtelfinale. Der Österreicher feierte am Dienstag gegen den Australier Aleksandar Vukic einen 6:2, 6:3-Erfolg. In der nächsten Runde trifft der 24-Jährige auf den Deutschen Alexander Zverev (live auf Sky).

