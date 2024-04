Jurij Rodionov gegen Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP 250 in München am Mittwoch live bei Sky

Jurij Rodionov gegen Alexander Zverev am morgigen Mittwoch im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria ( mit dem Sky X-Traumpass das Match live streamen)

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich übertragen

Jurij Rodionov konnte beim ATP 250 Turnier in München seinen ersten Sieg in diesem Jahr auf der ATP-Tour feiern. Gegen den Australier Aleksandar Vukic setzte er sich souverän mit 6:2 6:3 durch. In der zweiten Runde wartet nun der topgesetzte Alexander Zverev. Für den Deutschen ist es nach der Begegnung mit Sebastian Ofner beim Masters in Monte-Carlo das zweite Duell mit einem Österreicher innerhalb von zehn Tagen. Die Partie ist morgen im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr bei Sky Sport Austria zu sehen.

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.

Beitragsbild: GEPA