CL-Aufstieg bis Europacup-Aus: Diese Szenarien sind für Salzburg möglich

Auf den FC Salzburg wartet am letzten Gruppenspieltag in der Champions League ein echtes Herzschlagfinale. Alle vier Teams in der Gruppe können den Aufstieg in Achtelfinale aus eigener Kraft noch schaffen.

8-7-6-5: Die Ausgangslage könnte in der Gruppe G kaum spannender sein. Lille führt mit acht Punkten vor dem FC Salzburg mit sieben Zählern. Dahinter folgen der Dritte Sevilla mit sechs und der Vierte Wolfsburg mit fünf Punkten. Am letzten Spieltag empfängt Salzburg den FC Sevilla und Wolfsburg hat Lille zu Gast. Beide Spiele gibt es am Mittwoch, 8. Dezember, live auf Sky Sport Austria – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 12 Euro pro Monat live dabei sein.

1. OSC Lille 5 2 2 1 4:3 8 2. FC Salzburg 5 2 1 2 7:6 7 3. FC Sevilla 5 1 3 1 5:4 6 4. VfL Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 5

Diese Szenarien sind für Salzburg möglich

Salzburg wird Gruppenerster und schafft den Aufstieg…

bei einem Sieg gegen Sevilla, wenn zugleich Lille gegen Wolfsburg nicht gewinnt

Salzburg wird Zweiter und schafft den Aufstieg…

bei einem Remis gegen Sevilla

sollte Wolfsburg gleichzeitig gegen Lille gewinnen, hätten alle drei Teams acht Punkte auf dem Konto und es käme zu einem Dreiervergleich , bei dem nur die Spiele der drei punktgleichen Klubs untereinander gewertet werden

, bei dem nur die Spiele der drei punktgleichen Klubs untereinander gewertet werden Wolfsburg wäre damit Gruppensieger, Salzburg Zweiter und Lille Dritter

Salzburg wird Dritter und geht in die Europa League…

bei einer Niederlage gegen Sevilla, wenn Wolfsburg nicht gegen Lille gewinnt

Salzburg wird Vierter und fliegt aus dem Europacup…