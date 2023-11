Austria Salzburg macht Schritt Richtung Zweitliga-Zulassung

Obmann David Rettenbacher dazu: „Nach der Teilnahme am Workshop war dies nun der zweite Schritt, den wir bezüglich möglichem Lizenzansuchen getätigt haben. Herzlichen Dank an alle die daran mitgewirkt haben. Die Austria hat somit bis hierhin ihre Hausaufgaben gemacht, der Ball liegt nun – bezüglich Infrastruktur – ein Stück weit wieder bei der Politik. Wir hoffen auf ein gutes Zusammenspiel und darauf, dass den Worten Taten folgen. Währenddessen arbeiten wir weiter an den sonstigen Kriterien und schauen, was sich verwirklichen und auch wirtschaftlich darstellen lässt. Gemeinsam werden wir alles in die Waagschale werfen – ein unkalkulierbares finanzielles Risiko werden wir jedoch in keinem Fall eingehen.“

Bild: GEPA