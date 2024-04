Kein Elfmeter, keine Rote! Strittige Szene zwischen Gütlbauer und Ronivaldo

Strittige Szene kurz nach Beginn der Partie Wolfsberger AC gegen Blau-Weiß Linz: WAC-Goalie Lukas Gütlbauer verspringt der Ball bei der Annahme im eigenen Strafraum, Blau-Weiß-Angreifer Ronivaldo wird anschließend vom Wolfsberger Torhüter getroffen.

Anschließend will Gütlbauer außerhalb des Strafraums auch noch mit der Hand zum Ball gehen – auf den ersten Blick ist nicht klar zu erkennen, ob er das Spielgerät auch tatsächlich berührt.

Schiedsrichter Christian Petru-Chiochirca wertet den Kontakt zwischen Ronivaldo und Gütlbauer als nicht elfmeterwürdig und lässt weiterlaufen. Auch das mögliche Handspiel wenige Augenblicke später pfeift der Unparteiische nicht ab.

VAR checkt offenbar nur mögliches Handspiel

Bei der nächsten Spielunterbrechung kommt VAR Walter Altmann zu selben Auffassung wie Chiochirca und Gütlbauers Fehler bleibt ohne Konsequenzen für die Wolfsberger.

Auch der VAR Österreich gab via „X“ ein schnelles Update zur Szene. Offenbar wurde ein mögliches Foulspiel von Gütlbauer an Ronivaldo nicht gecheckt, da Ronivaldo in Gütlbauer reinrutschte.

Nur das mögliche Handspiel des WAC-Goalies wurde untersucht. „SR Entscheidung: Keine Rote Karte & Kein Vergehen | Grund des Checks: Handspiel? | Finale Entscheidung: Keine Rote Karte“, heißt es im Post des offiziellen VAR-Accounts.

Lange ärgern mussten sich die Linzer über die Szene im Übrigen nicht. Nach einem weiteren Aussetzer in der WAC-Abwehr brachte Simon Seidl die Gäste in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung.

VIDEO: Seidl mit der Führung für BW Linz

