via

via Sky Sport Austria

Die Wiener Austria will sich im Sommer-Transferfenster offenbar im Sturmzentrum verstärken.

Laut Sky-Informationen hat der FK Austria Wien Interesse an Mittelstürmer Henk Veerman vom 1. FC St. Pauli. Der Niederländer steht bei den Hamburgern noch bis 2021 unter Vertrag und erzielte in der Saison 2019/20 elf Zweitliga-Tore für den Traditionsklub. Der 29-jährige Veerman könnte mit seiner Körpergröße von 2,01m für mehr Durchschlagskraft in der Austria-Offensive sorgen.

(Red.)

Beitragsbild: Imago