Kommt Guardiola zurück zum FC Bayern?

Am Montag herrschte endlich mal Klarheit in München. Der FC Bayern stellte das Heimtrikot für die neue Saison vor, es ist jetzt ganz in Rot gehalten. Der ersehnte Vollzug bei der Suche nach einem neuen Trainer für die neue Spielzeit lässt dagegen weiter auf sich warten – allerdings geisterte vor dem Champions League-Rückspiel bei Real Madrid (Mittwoch ab 20:00 auf Sky Sport Austria 1) plötzlich der Name eines Mannes umher, der mehr wäre als nur die mittlerweile vierte Wahl: Pep Guardiola.

Pep Guardiola? Zurück in die Zukunft mit dem 53-Jährigen, der in München schon von 2013 bis 2016 wirkte? Wie sagte Sportvorstand Max Eberl doch am Wochenende in Stuttgart: „Im Leben ist es manchmal überraschend: Es gehen Türen zu, du bist maßlos enttäuscht. Und auf einmal gehen Türen auf, bei denen du vor drei Wochen gedacht hast, das ist unmöglich.“ Eine Aussage, die so kryptisch war, dass sie selbst das bislang Undenkbare möglich erscheinen lässt. Geht nun tatsächlich eine Türe an der Rowsley Street in Manchester auf, dort, wo Manchester City beheimatet ist?

Nun ja, wohl zumindest nicht so schnell, wie die Münchner Bedarf haben. „Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen“, teilte Guardiolas Beratungsagentur Tacticgrup am Montagabend Sky mit: „Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option.“

Zuvor hatte der kicker berichtet, an der Säbener Straße werde „getuschelt, dass die Bosse von einer Rückkehr Pep Guardiolas träumen“. Ganz abgebrochen hat der Katalane seine Zelte in der bayerischen Landeshauptstadt ja nie – er besitzt dort nach wie vor eine Wohnung, immer wieder mal kommt er zu Besuch. „Ob eine solche Rückkehr mehr als ein Traum respektive auch nur im Ansatz realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt“, schränkte aber auch der kicker ein.

Doch Träumen ist ja nicht verboten. „Er wäre auf jeden Fall ein großer Trainer, der die Allianz Arena zum Leuchten bringen würde“, sagte Lothar Matthäus am Sonntag bei Sky 90. Auch der Rekordnationalspieler schränkte jedoch ein: „Ich würde bei den Buchmachern jetzt aber nicht auf Guardiola setzen.“ Ins Anforderungsprofil würde Guardiola aber zweifelsohne passen. „Wir wollen den Trainer finden“, sagte Eberl bei Bild und Welt-TV, Betonung auf „den“.

